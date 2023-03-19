大甲媽嫁女兒集團婚禮，今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，現場洋溢著幸福的喜悅。(陳世宗攝)

大甲媽嫁女兒集團婚禮，今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，現場洋溢著幸福的喜悅。(陳世宗攝)

大甲媽嫁女兒集團婚禮，今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，現場洋溢著幸福的喜悅。(陳世宗攝)

大甲媽嫁女兒集團婚禮，今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，現場洋溢著幸福的喜悅。(陳世宗攝)

大甲媽嫁女兒集團婚禮，今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，現場洋溢著幸福的喜悅。(陳世宗攝)

大甲媽嫁女兒集團婚禮，今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，現場洋溢著幸福的喜悅。(陳世宗攝)

大甲媽嫁女兒集團婚禮，19日中午在鎮瀾宮廣場幸福登場，66對新人在媽祖見證下結婚，鎮瀾宮董事長顏清標致詞時幽默的說，「新人一個晚上最少要起來3次，但不是起來尿尿，要聽清楚；至少要生3個小孩，像他兒子生的多，換肝一比對就有。」今年是媽祖舉辦集團結婚十周年，在大甲媽的祝福下新人們都幸福久久、五世其昌。

大甲媽嫁女兒集團婚禮今天中午舉行，66對新人的家人及親友在鎮瀾宮前廣場擠得水洩不通，新人在花童引導下逐一入場，受到親友的祝福和鼓掌。鎮瀾宮董事長顏清標當主婚人，副董事長鄭銘坤和夫人蘇秀照擔任介紹人，見證人是台中市民政局長吳世瑋、大甲區長顏金源。今年集團結婚回到鎮瀾宮前廣場舉行，66輛百萬禮車載新人從文化大樓開到鎮瀾宮廟前接受眾人祝福。

大甲媽嫁女兒幸福登場 顏清標要新人「一晚最少起來3次、至少要生3個」

66對新人中來自中部各界，服務於彰化縣警察局的陳姓警員與和美警分局女警是一對新人，他們都說和大甲媽祖很有緣分，每年大甲媽南下9天8夜遶境進香，第二天行經彰化縣境時，他們也有勤務跟著媽祖走，因媽祖而結識、相戀到決定攜手一生，方決定參加今年的大甲媽集團結婚，平常也會到鎮瀾宮祈求媽祖保佑家人平安，

鎮瀾宮今天為66對新人準備的幸福12好禮，包含鎮瀾宮錢母精裝組、不鏽鋼對杯、結婚書約、樂陶陶-大囍之日禮盒組、百達遊-甜蜜出遊行李箱、晶工-多功能電碗、Q版大神餐具組、大甲媽限定奶嘴、紅櫻花-雙喜禮盒、CECCATO-小畫家紅酒禮盒、源永豐-雙囍麵食禮盒、東遠-囍米禮盒組、民政局-新婚誌喜禮盒等豐富的好禮。

副董事長鄭銘坤指出，大甲媽嫁女兒集團婚禮邁入第十周年，除幸福12好禮外，加碼贈送了郵局-紀念套票、東南旅遊及敦謙國際合作之旅店住宿一晚；包含雀客旅館、承攜行旅、時光對白旅棧、光之旅店等等，全台旅店任君挑選，滿滿的心意將最深的祝福送給今年度報名的每對新人。