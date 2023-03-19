2024立委布局明日開跑，民進黨北市黨部明起5天，辦理立委初選登記；國民黨則是22日至24日三天開放部分選區領表登記。藍綠積極布局，民眾黨北市黨部主委林國成今表示，台北市八個選區中有三至四區應會推派人選，不會是上屆參選議員的老面孔再來挑戰立委。

對於北市第五選區中正萬華區，因現任無黨籍立委林昶佐宣布不選連任，藍綠正積極布局，林國成說，民眾黨在這一區有一位知名度高的政治素人可能有意願選，目前民眾黨正在接洽中，對方蠻有意願的，不會還在接洽，要等明朗才會公開。

林國成說，民眾黨2024台北市的立委布局時程，不會受藍綠下周就開始動影響，預計五六月才會比較確定人選。

而民眾黨前立委蔡壁如昨天在網路節目「全民平評理」中，主持人平秀琳問她是否會投入中正萬華立委選戰，蔡壁如表示，「有在考慮」，不過因為戶籍在新北市，因此也不急著表態。

至於台北市前副市長黃珊珊的下一步，據了解，會等訪美行程返國之後，才會有下一步動向，而跟黃珊珊友好的議員王世堅日前則表示，他曾與黃通電，從那次談話中，「我知道她不可能出來參選立委，至少今年不可能」。