全國原住民運動會24日在台北登場，台南市代表隊今年有98位選手參加8項競技比賽，其中在鉛球、跆拳道與柔道項目最受矚目，選手都有奪金希望，台南市長黃偉哲19日主持授旗，盼選手在台南市10月舉辦全運會時，繼續為台南市留下獎牌 。

台北全原運24日至27日展開，台南市在歷屆全原運都有好成績，台南市長黃偉哲19日在小北棒球場主持授旗儀式，承諾爭取更多經費提供優秀選手，並期待10月在台南市舉辦的全運會，希望選手繼續爭取獎牌成為台南之光。

台南市代表隊2021年參加全原運曾獲得2金3銀6銅佳績，今年共有98人參加包括田徑、跆拳道、柔道、少棒、青少棒、慢速壘球、籃球及傳統射箭共8種競賽項目。其中在男子鉛球、跆拳道與柔道都有奪金實力。

台南市這次最受矚目的參賽選手有曾獲全國原住民族運動會鉛球三連霸的田徑選手馬皓瑋；2022年全國大專校院運動會跆拳道對打金牌的馬婷霞、2021年全國原住民族運動會跆拳道對打金牌的楊懿琪及柔道菁英選手張佩純、洪嘉佑，都有再奪金牌的實力。

另外在少棒及青少棒隊伍是集結各國中、小棒球選手長期組訓；慢速壘球隊更是由國內首強亨達慢壘隊、南市城市棒球隊組成，可望在這次棒壘項目奪下獎牌。

台南市為鼓勵選手及教練爭取佳績， 2017年修訂「台南市參加全國原住民運會奬勵金發給要點」，提升參賽奬金，單項最高可獲3萬元，2021年增加連霸獎金制度，鼓勵原住民選手為台南市爭光。