桃園市警察局統計，桃園市今年1月至3月19日，發生死亡車禍共32件，受傷車禍則有9000多件，統計發生在清晨4至6時最多，比平均值高出14倍。警方統計，肇事原因是機車騎士未注意車前狀況自撞路邊停車及行人4件最多。

警方統計，桃園市1月至3月19日，發生A1類死亡交通事故32件、A2類受傷事故9000多件，發生車禍平均死傷比例0.36％。其中清晨4至6時發生交通事故最多，死亡車禍6件、受傷116件，死傷比例為5.17％，遠高於平均值14倍之多。經過分析後，死亡車禍主要肇因為機車騎士未注意車前狀況、自撞路邊停車及行人4件及高齡者違規穿越道路2件。

警方也說，去年死亡車禍157件、受傷事故4萬5千多，肇事多為上班尖峰時段，但今年至今，死亡車禍主要為清晨時段。

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，清晨因車流較少，及駕駛車輛容易因早起注意力不集中，駕駛常不注意加重油門，等到發現道路有異狀或者車輛失速時，已經來不及反應、煞車，此外高齡者常有早起運動習慣，卻因為車流較少，沒有依照交通號誌穿越斑馬線、違規穿越馬路，或是走在車道上等危險行為，駕駛人一旦發現違規，往往來不及煞車，因此撞擊力道通常不小，而會造成嚴重死傷。

警方又說，發生在清晨的死亡事故以65歲以上銀髮族最多，一部份也是因為反應及認知功能較為遲緩，遇到危險狀況常常反應不及，提醒銀髮族清晨外出運動，務必要穿鮮豔或有反光功能的衣褲、配件，使其他用路人能清楚看見，降低交通事故。林鼎泰說，此外務必遵守交通規則，行走時應走人行道或者緊靠路邊，不隨意橫越道路，並注意來車動向。