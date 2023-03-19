台中寵物展18日傳出犬隻攻擊事故，主辦單位表示，黑米克斯飼主後續有陪同就醫，也有誠意負責，雙方已達成口頭和解。（潘虹恩攝）

台中寵物展18、19日於烏日區台中國際展覽館登場，吸引大量人潮前往，未料18日卻傳出犬隻攻擊事故，1隻黑米克斯無預警咬住1隻柴犬後腿不放，持續20秒才鬆口，嚇壞現場民眾，主辦單位表示，黑米克斯飼主後續有陪同就醫，也有誠意負責，雙方已達成口頭和解。

台中寵物展傳意外 柴柴遭黑犬緊咬後腿20秒哀嚎不斷

據了解，此事件發生於18日上午，當時2隻狗狗正在寵物遊樂區，黑米克斯的飼主放繩要讓牠穿過隧道，結果牠無預警衝出去咬住另1隻柴犬的後腿不放，雙方飼主試圖將2隻分開，但無論飼主怎麼拉，黑米克斯都緊咬不放，柴犬不斷發出哀嚎，後因黑米克斯被飼主抱起，咬不住柴犬，柴犬才掉到地上，過程長達20秒，嚇壞現場目睹民眾。

主辦單位揆眾事業股份有限公司代表藍偉琛說，這次發生事故的飼主雙方已口頭達成和解，黑米克斯的飼主有陪同柴犬飼主就醫並表示會負起責任，柴犬飼主也覺得黑米克斯飼主很有誠意，所以雙方在醫院已達成口頭和解，主辦單位則有建議雙方可以立下書面和解書。

由於該米克斯一度被外界誤傳為比特犬，全國寵物商業同業公會副理事長、台中市議員江和樹表示，從影片中看見黑色犬隻背面看來確實有點像比特犬，但是牠正面毛色有一條白線，研判是混種的犬類米克斯，可能其攻擊的行為令人有所誤解，才會被傳出這個消息。

江和樹說，飼養比特犬的飼主或寵物繁殖業者皆須進行登記，台中市動保處將會進一步了解，另，依規定，比特犬出入公共場所須戴上護嘴罩，否則可處3萬至15萬元罰鍰，呼籲比特犬飼主要特別注意。

江和樹也提醒飼主，展覽館內有試吃攤位，狗狗可能會出現護食的行為，飼主務必多加注意狀況與安全。另呼籲，帶領寵物來到展館、館外或是公園等場所，一定要牽繩，若飼養有攻擊性的犬隻，務必要戴上護嘴罩。