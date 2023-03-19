據國健署「健康促進統計年報資料」顯示，成人過重及肥胖率高達50.3％；另外，國中小學生過重及肥胖率更呈現上升趨勢，達到30％左右。對此，耳鼻喉專科醫師張益豪分享「1周變瘦法」，無論是大人或小孩都適用，並直言這方法很多人都知道，但能夠貫徹執行的卻是少之又少。

張益豪在臉書粉專發文指出，想要減少肥胖，第一步就是「控制好吃飯的時間」，不要吃太快，最好是能超過20分鐘，且這是有學理基礎的。他解釋，當食物攝取到胃，身體將飽足感傳送到腦部飽足中心約需20分鐘，若進食時間低於10分鐘甚至更快，即使身體已獲得足夠熱量，大腦仍認為「吃不夠」，就會吃得更多。

張益豪接著提到，咀嚼本身也是在消耗熱量，因此有些人會因為覺得咀嚼得很累，而少吃一點；此外，細嚼慢嚥更能吃出食物的味道，享受食物的美味回饋，自然而然養成「重質不重量」的飲食模式。

不過張益豪也提醒，吃飯不要拖延太久，像是有些小朋友每次吃飯都吃一個小時，可能前20分鐘才吃了1／3的量，腦袋瓜也接受到一定的飽足感，造成身體誤以為「這樣的量就夠了」，導致孩子也真的因為有一點飽足感就不吃了，結果每況愈下，下次覺得吃半碗就夠了，然後又拖了1小時，變得越吃越少。

最後張益豪呼籲，家長別再以各式理由催促孩子吃快一點；另外家長用餐時也不要急著在10～20分鐘就趕快吃完，否則容易造成肥胖；當享用吃到飽美食時，前面20分鐘則建議慢慢吃，可先吃自己喜歡的食物，至於想要變瘦的人就盡量吃纖維蔬菜。