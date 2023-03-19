南韓大勢女團BLACKPINK於3月18日、19日一連兩天在高雄開唱，不僅讓全台歌迷陷入瘋狂，更吸引不少明星藝人到場朝聖。然而，昨(18)日的演唱會卻引發諸多亂象，不只主辦單位發聲，也有網友在社群論壇上分享觀看心得，嘆：「不值得票價！」

有網友在《Dcard》上以「想跟大家分享一下今天看完BP演唱會的心得，單純分享心得沒有要引戰！」為題發文，和網友們分享昨晚的觀看心得，並以6點分析缺失。其中，除了指出有太多人站起來，更甚之站立在椅子上，或是拿出自拍棒大拍特拍，不但自己恐會有危險，也嚴重影響後方粉絲的觀看體驗，有些自私。另外也提及演唱會的時長真的太短，雖然與愛豆無關，但也讓人產生有種不值得票價的感覺。

此外，文中更指出由於人多的因素，回去的路上大塞特塞。對此，不僅有網友提醒：「昨天在排接駁車的人潮超級多，搭捷運再轉火車會比較快。」高捷公司以及高市府也嚴陣以待，以應對今日演唱會的人流。

而貼文PO出後，吸引不少感同身受的網友在底下留言分享看法，表示：「路人太多了，完全不像韓圈演唱會，很少人喊應援，覺得很可惜」、「不到兩小時的演唱會第一次見到（刷新三觀。」不過除了負面評價外，也有不少網友認為在現場看的震撼程度完全不同：「我覺得超值得！！舞台魅力都很棒」、「本人真的很好看。」