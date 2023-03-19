一名7旬老翁昨日與友人從西部相約前往台東縣西河鄉攀爬都蘭山，不慎於三角點處滑倒，疑似失去生命跡象，台東消防局趕抵現場前，10多名山友透過電話連線接力替老翁實施CPR，無奈無力回天，後續消防將遺體運下山交由家屬處置。

台東縣消防局指出，18日上午10時33分接獲案件後，出動4名人員，先行輕裝上山儘早與傷病患接觸，同時申請內政部消防署派遣直昇機並開始集結義勇消防人員，惟因現場天候不佳，直升機無法執行吊掛作業，故第二梯次由轄內的義消、消防同仁13名攜帶救助器材，第三梯次則由休假之消防同仁自願前往救災及轄內的義消16名攜帶照明、補給物品，隨後與搜救團隊碰面。

消防局指出，但滑倒的傷患地點接近山頂，救災團隊無法於第一時間攜帶救護器材接觸，在救災人員抵達前，同仁透過電話，指導報案山友等10餘人，接力替老翁實施CPR搶救生命。

救護人員於18日13時45分接觸該名男子後，評估其心搏停止，經家屬同意後，最終由消防及義消人員以SKED合力於17時29分將該名男子搬運至停車場登山口後，由都蘭91協助處理後續事宜，全案搜救歷時約7小時。

一名7旬老翁18日登台東都蘭山意外滑倒失去呼吸心跳，消防員趕抵受傷地點後確認老翁已心搏停止，經過家屬同意後將遺體搬運下山。（圖／台東縣消防局提供）

臺東縣消防局指出，都蘭山是台灣小百岳之一，海岸山脈南段最高峰，清明連假亦將湧入大量登山客登山，提醒登民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況及事前準備合適的裝備，注意自身安全以避免憾事發生。