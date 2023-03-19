民進黨立委初選20日起登記，黨主席賴清德日前拋出「誠信條款」，除艱困選區或無現任立委選區外，不建議現任議員參與立委選戰。民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，目前確定會參與初選的為台北市議員許淑華、洪健益，但並不違背誠信條款，議員王世堅是否參與初選則是「三緘其口」。

目前許淑華、洪健益已表態參與第七選區（松山、信義）立委初選。而王世堅曾表態角逐第五選區（中正、萬華）立委，但為禮讓友軍、現任立委林昶佐而不選，然林昶佐17日決定不競選連任，王世堅仍不鬆口僅說，不可能回到第三選區（中山、北松山）或第五選區，若參選就會在20日上午至黨部報到。此外，議員簡舒培也是外界關注的人選之一。

張茂楠指出，目前確定會參加初選的僅許淑華、洪健益，但第七選區並沒有現任立委，因此兩人不違背誠信條款，第一選區（北投、士林）、第二選區（士林大同）和第四選區（內湖南港）才有誠信條款問題，但目前並沒有現任議員表態。

張茂楠說道，簡舒培所在的第六選區（大安）則由黨徵召。至於王世堅是否有和黨部談過？張茂楠同樣賣關子說，「我不知道，三緘其口，我不知道，有些事情我不能講，我也不知道。」