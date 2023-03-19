桃園市1名男子在中壢經營手機通訊行，並有販售從大陸買來的盜版蘋果零配件，蘋果公司2019年向其買盜版面板後報警，根據物品單價260倍求償29萬元。桃園地院認為經濟規模非大，認為賠償100倍合理，判賠11萬餘元。

蘋果公司主張，其商標圖樣有向我國經濟部智慧財產局申請註冊登記，且蘋果在國際、國內行銷多年，有相當聲譽，但該男子竟在2020年1月，使用微信和大陸綽號「小江」民眾，以每件400元至2000元價格購入蘋果相關盜版零配件後，並在自己經營的通訊行販售。

蘋果2019年11月派員到該通訊行，送修手機觸控螢幕面板後報案，警方在2020年4月前往搜索，並扣得觸控螢幕面板1個、耳機13個、充電器24個、排線86個、耳機插孔轉接器7個、傳輸線130件，以查扣物品平均單價1122.5元的260倍計算，求償約29萬元。該男子開庭時稱，願意賠償，但請求金額過高，只能賠償10萬元。

桃園地院認為，該男子先前侵害商標權，已經被法院判決處有期徒刑3個月。對於求償倍數是否過高，法院審酌蘋果公司註冊商標為知名商標，尤其在電腦、手機及週邊配備等，是公眾周知知名品牌。考量男子從2019年11月販售至2020年4月，查扣仿冒商品種類、數量及該通訊行經濟規模非大，也沒有事證認為通訊行有巨額暴利，認為賠償100倍合理，因此判賠11萬餘元。