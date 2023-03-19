台灣至少200萬人處於慢性腎衰竭、近10萬人須洗腎，新泰醫院腎臟科主任陳佑承在其臉書粉專上指出國人10種常見傷腎的方式，包括長期使用非類固醇消炎止痛藥、血糖血壓控制不佳、吃太多加工食品、愛喝含糖飲料、不愛喝水等。其中，加工食品除了罐頭、泡麵、香腸會傷腎外，雞精、泡菜等的磷酸鹽及鈉離子含量高，對腎臟都是不小的負擔。

1. 長期使用非類固醇消炎止痛藥：

非類固醇消炎止痛藥會造成腎衰竭，但很容易被一般人忽略，腎臟功能不佳者絕對禁止使用此類止痛藥，否則嚴重須洗腎，若需使用止痛藥，應以普拿疼取代。

2. 血糖控制不佳：

台灣近半洗腎者是因罹患糖尿病，因高血糖危害全身器官組織，尤其傷害腎臟，因此平時要監測血糖、依醫師指示服藥或打胰島素。

3 血壓控制不佳：

高血壓是導致洗腎的一大元兇，因高血壓對身體的危害也是全身性的，例如會影響腎臟的血管、降低腎絲球過濾率、增加蛋白質流失等。

4. 吃太多加工食品：

加工食品如罐頭、泡麵、香腸、雞精、酸菜、泡菜等，除了磷酸鹽含量多，鈉離子含量也多，對腎臟都是不小的負擔。

5. 吃太鹹：

吃太鹹會讓血壓升高，危害腎臟功能，使腎臟受損將無法排出多餘的鈉離子，造成水腫、肺積水、增加心臟負擔等。

6. 愛喝含糖飲料：

含糖飲料會增加罹患糖尿病風險，進而傷害腎臟功能，民眾應用白開水取代含糖飲料。

7. 不愛喝水：

足量飲水有助腎臟健康，人體缺水會讓腎臟灌流不足、造成急性腎損傷，且喝水可減少腎結石、泌尿道感染的機率。

8. 抽菸：

抽菸會活化交感神經、使血壓升高，破壞血管內皮細胞，造成血管收縮，使腎微血管硬化、腎絲球壞死。此外，香菸中的鎘與鉛會堆積於腎臟，傷害腎臟功能。

9. 肥胖：

肥胖者血壓、血糖、血脂都會上升，間接影響到腎功能。

10. 暴露於顯影劑

某些放射性檢查會用到顯影劑，如電腦斷層檢查。腎功能不佳者應避免使用顯影劑，以免造成「顯影劑腎病變。

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