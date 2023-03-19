富邦悍將19日繼續在澄清湖棒球場交手台鋼雄鷹，洋投肯特先發5局無失分，剛結束經典賽任務的江少慶、曾峻岳各中繼登板2局及1局，最後富藍戈僅用7球輕鬆「關門」，以4比0奪下官辦熱身賽2連勝，台鋼則是吞下3連敗。

兩隊前5局都無法從對方先發投手手中攻下分數，台鋼先發投手黃紹睿6局續投就被該局首棒打者孔念恩敲三壘安打，1出局後又連續被王正棠、戴培峰、申皓瑋敲安，高國輝補上高飛犧牲打，富邦單局攻下3分。

富邦投手群聯手壓制台鋼打線，讓對手全場僅敲出2支安打，富邦先發投手肯特主投5局投出3次三振、2次觸身球、1四壞球保送，被敲1支安打，江少慶中繼2局飆出3K，曾峻岳接手1局僅被敲1安，富藍戈後援1局投1K。

其中埋伏在後段棒次的孔念恩此役3次打擊上壘率百分百，敲出2支安打、獲得1保送，並幫球隊跑回1分，賽後他表示，之前在二軍曾與台鋼打過練習賽，有交手過黃紹睿，「他可能覺得我第一顆都會放掉，我今天確實也是先放掉第一顆後設定變化球攻擊。」

首打席敲一壘打，接下來敲出三壘安打帶起球隊得分氣勢，孔念恩提到，自己攻擊並沒有想太多，只是把球打平、打紮實而已。距離開季只剩最後半個月不到的時間，孔念恩希望能在守備端更加強，幫助球隊並搶下開季一軍的位置，目前打擊狀況調整的不錯是自己的優勢。

富邦悍將江少慶。（富邦悍將提供）