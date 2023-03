馬稠後智慧園區將會提供廠商一個以智慧製造應用為主軸的示範場域,規畫結合AI、大數據分析、智慧連動系統等落實數位轉型與綠色轉型,讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區,如智慧交通、智慧永續、智慧安全與智慧治理的系統等建置,來建構智慧化環境,藉以實現數位國家、智慧城市的目標。

此次樺漢集團攜手樺康智雲,以樺漢ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)導入馬稠後智慧園區,打造成生態與經濟發展共存的智慧園區,帶動地方產業升級。

其ESaaS平台服務項目包括AI與ESG四大系統,智慧連動環境偵測(Intelligent Linkage for Environment Detection)、GIS地理資訊系統(Geographic Information System)、ERP營運管理資訊系統(Enterprise ResourcePlanning System)、管理中心智慧整合平台(Intelligent Integration Platform of the ManagementCenter)。

智慧連動環境偵測(Intelligent Linkage for Environment Detection)為提高場域安全加強管理,採用環境監測、分析、異常示警等預防機制,裝設震動監測儀、多功能氣象站、空氣品質檢測儀、淹水偵測器、日照計等感測設備,將資訊整合、遠端紀錄、即時連動,實現園區全面智慧化管理。

GIS地理資訊系統(Geographic Information System)為避免因重複挖掘或誤挖管線造成公共災害,建置園區設施管線之完整版Web地理資訊系統,可透過3D顯示管線與挖掘區域的投射資訊,涵蓋範圍包含給排水、電力、電信、路燈、交通號誌、消防栓等GIS空間資料庫的建置。

ERP營運管理資訊系統(Enterprise Resource Planning System),針對園區進駐廠商,導入企業資源管理規範,建置營運管理資訊系統平台入口網站,強化主動式服務,提供服務項目包含廠商基本資料維護、場地租借管理、行政文件申辦查詢、線上繳款服務、最新消息公告等。

管理中心智慧整合平台(Intelligent Integration Platform of the Management Center)園區導入智慧建築雲端平台,整合管理中心照明、監視、電梯、空調、排水、太陽能等系統資訊,進行完整的效能管理,兼具能源數據分析、設備監控維護、情境連動管理、報表分析等功能,打造出環保節能與低碳永續的智慧園區。

全球在地化理念注入嘉義,將「馬稠後產業園區」躍升為全球高科技產業的新基地。保留園區自然景觀與生物多樣性,將園區打造成生態與經濟發展共存的智慧園區,帶動地方產業升級。