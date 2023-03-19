高雄17直播鋼鐵人19日客場挑戰桃園璞園領航猿，現場湧入滿場4300名球迷，鋼鐵人後衛林書豪，因為感冒休息了一周左右，於本戰歸隊先發，並在隊友陳又瑋受傷退場後扛起所有控球重任，全場也在三分球11投6中，繳出加入PLG後單場新高38分，加上呂政儒也有三分球9投7中、進帳21分協助下，鋼鐵人克服上半場打完7分落後，最終100比86踢館成功，也送領航猿近期4連敗。

賽後林書豪表示，中場休息時，隊長呂政儒說不懂為什麼覺得出手感覺很好但不進，但大家知道自己能力，下半場持續不氣餒地攻擊籃框，很開心收到成效，「我們可能就是客場一開始不太順，但就互相鼓勵繼續投籃，很感謝隊長的鼓勵。」

林書豪並說很抱歉上周因為生病缺席賽事，他知道很多球迷為了看他比賽進場，但當時身體感覺不太好只能先休息，也感謝上帝給他4、5天就恢復，可以和球隊一起奮鬥打球。

上次交手兩隊都留下不太光榮的紀錄，上半場領航猿21分創聯盟半場得分新低，鋼鐵人則是第3節進攻當機，單節4分也是聯盟新猷，不過當時鋼鐵人在上半場累積37分領先保險還夠花，最終鋼鐵人93比63輕取領航猿，拿下雙方本季交手首場勝利。

這次過招是林書豪加入鋼鐵人後第2度面對領航猿，首節雙方命中率還不錯，不過場上也不少狀況，林書豪多次在身體碰撞後失去重心倒地，隊友陳又瑋踩到隊友的腳，左腳踝大紐退場，領航猿則是隊長施晉堯則是吞下3次犯規，首節打完主隊領航猿領先5分。

第2節鋼鐵人曾將分數追到32比34，差一波進攻就能追平或超前，不過領航猿連得6分，再度稍稍拉開，上半場領航猿以較高的投籃命中率，以47比40領先進入下半場。

第3節林書豪外線發威，該節曾連續投進5記三分球、豪取17分，其中一次三分球還是在三分線後一大步的大號三分，幫助鋼鐵人超前；第4節則換「男模」呂政儒加入外線飆分行列，砍進5記三分球，幫助鋼鐵人奠定20分領先勝基，最終鋼鐵人下半場逆轉成功，賞領航猿4連敗。

前晚在T1聯盟桃園雲豹主場鬧事的球迷，此役在第2節剩5分多鐘在比賽未進入死球狀況，又衝進場鬧事，工作人員趕緊抓住該球迷，領航猿及聯盟官方都做出回應，表示當下已立即請球迷離開球場，且由於此球迷行為已影響球賽進行、且恐會造成場上球員安全之疑慮，因此聯盟決定該球迷終生不得進入PLG各個場館看球。