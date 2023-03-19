台中市議員陳雅惠也表示，業者必須負起應有的企業責任，不能「錢由業者賺」，相關交通建設經費卻由全民買單。（張亦惠攝）

台中三井Lalaport南館開幕後，周邊居民深陷交通噩夢，近來有消息傳出北館將開幕，台中市議員李中、陳雅惠要求交通局、經發局與都發局等主管機關，應嚴格要求業者進行積極改善，若不能有效改善，應先中止北館試營運的計畫，以免交通問題雪上加霜。交通局表示，已要求業者提改善計畫。

李中指出，Lalaport南館開幕至今，周邊居民不斷反映交通壅塞問題，不僅讓過去交通流量本來就大的建成路況雪上加霜，連過去不怎麼塞車的忠孝、進德等道路竟也開始出現壅塞現象。且該企業在停車收費上採取高額收費，以致消費者紛紛把車輛停到附近收費相對低廉的建國市場或秀泰廣場等地方，不僅排擠原先的消費者停車空間，也讓交通問題持續往周邊擴散。

市議員陳雅惠表示，LaLaport購物中心現址，鄰近建國市場，吸引大量消費與觀光人潮，當地忠孝路、進德路、建成路等道路交通進入黑暗期，改善當地交通衝擊，業者必須負起應有的企業責任，不能「錢由業者賺」，相關交通建設經費卻由全民買單，希望市府與業者溝通，共同做好路口交管、免費接駁、替代停車場規畫引導等交通維持措施，有效降低商場營運期間帶來的交通衝擊。

李中說，如果業者達不到讓交通順暢的要求，就應該減少其容留人數，而在交通問題還沒有妥善解決前，對於其北館的試營運，經發局、都發局以及交通局皆應審慎因應，必要時不排除暫緩或中止，才不會讓民怨陡增。

台中市政府交通局表示，已請業者針對之前南館開幕交維計畫提出檢討外，也於近期邀集各相關單位及學者專家辦理南館試營運交通維持檢討會議，同時提出相關的改善建議，並請業者應針對後續北館開幕研擬更周全的交通維持計畫，依規定提送交通局審查核准後，才會准予開幕。