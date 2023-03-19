港府入境事務處19日公佈的統計數據顯示，剛剛過去的周六（18日），大陸訪港遊客達10萬2458人次，是陸港通關以來，大陸訪港遊客首次突破單日10萬人次。

香港中通社報導，自1月8日香港與大陸有序通關以來，大陸訪港遊客人次呈穩步增長趨勢，2月6日起與大陸全面通關後，增長趨勢明顯加快。

報導稱，隨著赴港大陸訪客的增多，香港街頭逐漸恢復疫情前熱鬧景象，許多商圈、店鋪人氣重返，大部分顧客為大陸遊客，工作人員接待客人時也用流利國語交流。一位店員向記者表示，通關後大陸遊客明顯增多，尤其是週末兩天銷量特別好。

另據香港入境事務處統計，全面通關後，羅湖口岸、落馬洲支線口岸以及高鐵西九龍站已成為大陸赴港人流量最多的三個入境口岸。其中，廣深港高鐵香港段自1月15日恢復營運後，大陸赴港乘客累計已突破43萬人次。

報導指出，相信隨著4月1日起高鐵香港段長途服務全面恢復、接通香港與廣東省以外的長途站點，屆時香港將迎來更多人流。