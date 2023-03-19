南韓女天團BLACKPINK於18日登上高雄世運主場開唱，高雄捷運統計，18日全日運量高達25萬6252人次，演唱會於晚間9時45分結束，晚間11時35分完成疏運。台北捷運公司表示，未來大巨蛋若舉辦相似大型活動，依過去跨年、燈會等活動疏運經驗，適時啟動三級人潮管制，應可在1小時內完成疏運。

大巨蛋同時段容留人數上限為5萬9833人，大型活動需依規定申請交維計畫，但加上周遭光復南路、基隆路和忠孝東路等交通要道，是否衝擊附近交通，仍受外界關注。

北捷指出，捷運車站周邊相關活動，均依活動規模及影響車站範圍，擬定人潮管制計畫。散場時，車站將視人潮適時進行月台疏導管制、收費閘門疏導管制及出入口疏導管制等三級人潮管制，以確保順利疏運旅客。

北捷說明，大巨蛋未來人潮疏運，將依過去大型活動如跨年、燈會或遊行集會活動等人潮疏運經驗，引導旅客分散於周邊車站進站，並加密列車班距，應可在1小時左右完成疏運。

北捷提醒，旅客同時可透過「台北捷運GO」App的動態資訊，查詢路線擁擠度，隨時掌握列車動態，提前至較不擁擠車廂候車。