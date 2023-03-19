好萊塢女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）曾主演名導史蒂芬史匹柏的電影《西城故事》，之後又出演迪士尼改編真人版的《白雪公主》，由於她是拉丁裔，黝黑皮膚引起網友討論不符合白雪公主的設定；近期她出席活動，被一名亞洲博主指控歧視，並爆出她刪除了許多中文的評論，這舉動引起大批網友不滿。

近日有一名大陸博主受邀參加《沙贊！眾神之怒》洛杉磯的首映會，他透露到影院大廳後他看到演員瑞秋曾格勒，於是博主上前禮貌詢問能不能拍照，對方拒絕並表示正在休息，同時用嫌棄的眼神看著他，還把裙子往旁邊移了一些，讓博主覺得不太舒服，但還是很有禮貌的回應並離開，後來博主在很遠的地方拍攝影片，被瑞秋曾格勒看到後告訴助理，助理立刻氣沖沖地過來阻止拍攝，並揚言要叫保安把博主趕出去，博主解釋首映會是可以隨便拍，所有明星都可以跟大家合照，後來博主看到瑞秋曾格勒跟一些媒體大佬親密合照，讓他直呼：「我還以為是你的造型不能曝光呢，哦是看不上，咱不配，我覺得妳不和我合照就算了，妳透露出那個態度那個眼神，去傷害別人的自尊心，真的非常非常可恨」。

好萊塢女星瑞秋曾格勒發布比中指影片回應，並轉發粉絲合照表示很愛和所有粉絲見面。（圖／微博）

影片一曝光，不少網友湧入批評，瑞秋曾格勒曾透過社群平台發布比中指的影片，呼籲「請尊重女性」，並穿著寫著「滾開」字眼的衣服上街，似乎是回應博主的說法，接著轉貼與亞洲男性粉絲的合照，證明自己並沒有歧視亞洲人，不過大批亞洲網友仍灌爆她的評論區，並爆料瑞秋曾格勒刪除許多中文的評論，許多大陸網友也喊話會抵制電影《白雪公主》。