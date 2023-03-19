前副總統呂秀蓮19日提出，台灣要處理好「雙兩岸關係」，透過柔性力量把美加、日韓台菲等民主國家「統合」成民主太平洋聯盟，並呼籲大陸國家主席習近平把「一個中國」改為「一個中華」、「兩岸統一」改為「兩岸統合」，而台灣也能從這樣的框架下變成和平中立的國家。

呂秀蓮在北區民間國是會議論壇上首先表示，台灣跟大陸的關係並不僅止於兩者的關係，呈現「外三角」（美國、大陸、台灣）和「內三角」（兩岸三政黨）的格局。她認為，要徹底讓台灣下一代幸福，需要兼顧內外，特別是台灣現在被兩隻大象纏住，我們要處理跟大陸的關係，更要處理好跟美國的關係。

呂秀蓮指出，她過去就提出台灣最好變成和平中立的國家，扮演新加坡扮演的角色。但要達成上述目標，需要幾個階段。而就大陸國家主席習近平進入第三個任期後，其領導班子近來所做出的發言，她認為是「兩手策略」，能和則和，「因此我們還有機會把握」。

呂秀蓮提出「雙兩岸關係」。所謂「大兩岸」，美國希望讓太平洋「北約化」，「還是要戰爭」，她提出透過柔性力量、思維，請美國和加拿大等「太平洋的彼岸」，與「太平洋的此岸」台灣、韓國、日本、菲律賓等民主國家，成立民主太平洋聯盟。而日韓台是民主國家，皆具儒家思想且高科技水準一致，應先營建民主亞洲聯盟金三角，菲律賓若加入就成為「鑽石聯盟」。用「統合」而非「統一」的概念結合太平的彼岸此岸，整個太平洋就可以開啟新的柔性文明。

呂秀蓮進一步說，與此同時，我們應對北京表示善意。如同前大陸全國政協主席汪洋在九二共識30周年會議上所言，九二共識不必再去追究內容，重要的是以對話代替對抗，以溝通化解分歧，以協商促進合作；求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。

據此，呂秀蓮主張，大陸國家主席習近平應把「一個中國」改為「一個中華」，因前者在國際社會認定是共產中國，為台灣大多數民意所不能接受，「自由民主是我們的核心價值」，但至少我們承認自己是一個中華的一部份，中共面子還掛得住，畢竟還是一中原則。

呂秀蓮還呼籲，習近平在第三任期應有新的思維與企圖心，再把「兩岸統一」改為「兩岸統合」。因統一就是大吃小、上對下，這是絕大多數人不能接受的。她強調，我們所做的決議，會影響的是下一代，不要把上一代的歷史包袱丟給下一代；若還把思維停留在國共內戰，那就是路障跟死結。