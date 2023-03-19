「2023 Picnic Party春日派對」，集聚街頭馬戲、餐車市集、音樂演出、互動體驗、藝術裝置多項精選活動，現場吸引上千民眾參與。（柯宗緯翻攝）

「晶悅首發」18、19日攜手高雄發跡的活動策展品牌La RUE文創設計，舉辦「2023 Picnic Party春日派對」。（柯宗緯翻攝）

「2023 Picnic Party春日派對」，集聚街頭馬戲、餐車市集、音樂演出、互動體驗、藝術裝置多項精選活動，現場吸引上千民眾參與。（柯宗緯翻攝）

「晶悅首發」18、19日攜手高雄發跡的活動策展品牌La RUE文創設計，舉辦「2023 Picnic Party春日派對」，集聚街頭馬戲、餐車市集、音樂演出、互動體驗、藝術裝置多項精選活動，現場吸引上千民眾參與。

「晶悅首發」為台南高鐵特區的首座完工建案，打造SGS國際檢驗綠能飯店宅，提供住戶舒適的居住環境。這次攜手大型戶外活動策畫品牌「La RUE文創設計」，於台南高鐵特區規畫「2023 Picnic Party春日派對」。

La RUE文創設計原為由餐車改裝設計起家的品牌，為客戶開創特色三輪餐車市集，近年則擴大業務，於各大城市籌辦戶外大型活動，以主題式風格規劃市集、音樂舞台、街頭表演等，成為南台灣文創市集與戶外活動的引領者。

「2023 Picnic Party春日派對」活動期間，音樂不間斷，多組優秀音樂人輪番上陣，包含凹與山、守夜人、芒果醬、南西肯恩，以溫暖歌聲為周末午後伴奏；多間在地手創小物、特色美食參與設攤，藝術裝置和馬戲表演亦為派對增添趣味。

活動期間前來「晶悅首發」賞屋，贈嚴選風格美食套餐乙組；且於活動期間下訂簽約，即送5項精選家電好禮，成就質感生活。