波蘭總統杜達 (Andrzej Duda)宣布，向烏克蘭提供十幾架MiG-29戰鬥機，其中4架將一星期內送達；另一方面，斯洛伐克也給烏克蘭MiG-29，大約幾周內可交出。粗略計畫，在一個多月的時間內，烏克蘭空軍應該可獲得17架MiG-29戰機，這對烏克蘭將是很大的助益。

防衛快報(BreakingDefense)報導，在俄羅斯入侵之前，烏克蘭大約只有40多架MiG-29，遭遇俄國猝不及防的入侵，許多戰機毀於地面。因此基輔在戰爭初期就請求各國提供戰機，波蘭是最早表態願意提供，只要美國「以1換」的方式，提供波蘭F-16，但是美國不同意這個計劃，因此捐助計劃被擱置。

最近出現轉變，波蘭在不久後就會接收韓國的FA-50輕型戰機，雖然MiG-29和FA-50的類型不同，但波蘭的空防壓力仍然有所減輕，於是確定提供MiG-29給烏克蘭。波蘭總統說：「在接下來的幾天，我們將會先輸送4架準備就緒的MiG-29。」

杜達特別表示，這批捐助的戰機，是波蘭在2002年從德國購買的，當時的購入價格是象徵性的1歐元。更早之前，這批戰機是東德空軍在操作。

杜達說的「幾天、一周之內」這個時間，快得令人訝異。因為就在兩天前，波蘭總理莫拉維斯基(Mateusz Jakub Morawiecki)的說法是「四到六週內完成。」

斯洛伐克總理黑格爾(Eduard Heger)在3月17日宣布，已批准向烏克蘭轉讓13架MiG-29戰機，將在未來幾星期內交付。這使得波蘭與斯洛伐克成為首批正式提供基輔MiG-29戰鬥機的兩個國家。

斯洛伐克空軍在去年 8月退役了12架MiG-29戰機，將由14架F-16C/D Block 70/72所取代，原本預計在2022~23年運抵，但交貨計畫被延遲了，要到2024年上半年才會抵達。為了解決缺乏戰鬥機的空防問題，捷克政府同意保護斯洛伐克領空。

目前還不清楚這些戰機要怎麼運到烏克蘭，又需要多長時間才能再次適航，以及是否需要任何改裝，才能讓它們在烏克蘭空軍服役。然而，可以肯定的是，烏克蘭飛行員不需要額外的訓練，他們已經相當熟練駕駛這些MiG-29，並且已經被烏克蘭空軍改裝發射好幾種北約武器，包括AGM-88反輻射飛彈、JDAM精準炸彈、AIM-120飛彈等。