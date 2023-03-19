白安台中演唱會邀請宇宙人小玉擔任嘉賓合唱〈Wonderful Day〉。（相信音樂提供）

白安「沒有人寫歌給你過吧」演唱會，吸引眾多歌迷追星。（相信音樂提供）

白安演唱會帶來多首新歌。（相信音樂提供）

白安18日在台中Legacy舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會，邀來宇宙人小玉站台，兩人驚喜合唱〈Wonderful Day〉與〈我還繞著你在旋轉〉。說到兩人相識過程，原來宇宙人是白安在進入這行第一個認識的朋友，小玉透露剛認識白安是在18、19歲，雖然剛開始兩人沒什麼互動，但時常到錄音室待著的白安，常聽到的宇宙人的歌也很喜歡他們的歌，小玉笑稱：「你是我們的老粉。」白安笑說除了是老粉，在出道前就參與宇宙人的EP，雙方合唱了〈Wonderful Day〉這首歌，沒想到多年後還在耶誕節釋出了十幾年後合唱的版本，神奇的是，兩人雖然是音樂的好朋友，也正因為如此，歌曲詮釋如此「Wonderful」！

白安在演唱會演唱搖滾新曲〈不夠特別的我不要〉揭開序幕，接著演唱洗腦戲劇神曲〈剛好〉，以及〈你忙你的我忙我的〉等多首歌曲，歌迷沉浸在自在又舒服的氣氛裡，白安熱情地向台中歌迷們打呼招，她說：「很開心今天來到台中見到你們，工作人員告訴我第一次來台中有專場演出，很謝謝你們今天來，因為你們會獲得另一種版本性感沙啞版本的我，雖然我還有一點點咳嗽，但我會努力完成整個演出。」原來她前些日子深受咳嗽所苦，看中醫調理後，現在已症狀已好了許多。

她也提到：「發第一張專輯時，舉辦過大大小小演出，大家都說我好像不緊張，但我其實會緊張，隨著見到越來越多的你們，取代緊張的情緒，變得更放鬆了。」接著在演唱寫給歌迷的〈沒有人寫歌給你過吧〉邀請歌迷與她合唱。除此之外，在唱完〈讓我逃離平庸的生活〉後，白安要歌迷猜嘉賓是誰，歌迷一猜就對，正是宇宙人小玉，接著小玉拿著歌迷為白安製作的應援手幅出場，引起全場觀眾尖叫歡呼。

繼去年跨年合體同台後，這次白安的台中演唱會，宇宙人小玉更是百忙之中力挺到底，在演唱〈Wonderful Day〉時，小玉彈奏吉他，白安手搖鈴鼓，搭配兩人和諧又動人的嗓音，讓歌迷聽著如痴如醉，接著合唱〈我還繞著你在旋轉〉，讓粉絲聽得如癡如醉，兩人更神祕預告，之後會一起合作Podcast節目，將在4月5日上線。

白安也在演唱會上，朗讀新書《安好誌》其中一篇「路名遊戲」，描述親情與道別的詩，想念過去卻無法回到過往的心情，她透露很喜歡這首歌歌詞，「音樂有這種能力，可以帶你回到任何你想念的地方，可能高中時期的你，曾經帶給你的溫暖理解也好。」

接下來白安將於4月29日在上海摩登天空MODERN SKY LAB， 5月1日深圳HOU Live 春笋店， 5月2日廣州太空间， 5月7日北京大麥66 Livehouse演出。