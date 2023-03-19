前副總統呂秀蓮19日舉辦「北區民間國是會議」，民進黨國際部主任謝佩芬代表發言時指出，誠如民進黨主席賴清德所說，和平是全世界無可取代的共同利益，但國民黨所說的和平似乎靠對談和一紙協議就可達成，而民進黨主張維護台海和平穩定的現狀，相信「和平靠實力」，如蔡英文所說的「和平靠國防，國防靠全民」，才是追求真正的和平。

謝佩芬指出，整個早上，「和平」是全場的關鍵字。主辦單位請她發言時，我指出，誠如賴清德所說， 和平是全世界無可取代的共同利益。但中共口中的「和平」，只是嘴巴說說的兩面手法，從來不曾放棄武力統一台灣。

謝佩芬說，國民黨所說的「和平」，則似乎靠對談與一紙協議，就可以達成，民進黨政府對於兩岸的承諾不變，善意也不變。「維護台海和平穩定的現狀，就是我們的主張。」

謝佩芬表示，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，也沒有2300萬台灣人民的主權。身處複雜的國際局勢中，民進黨相信「和平靠實力」（peace through strength），這也正是蔡英文總統所說的「和平靠國防，國防靠全民」，唯有理解各方所謂的「和平」，指涉的根本是完全不同的脈絡與內容，才能釐清究竟哪一方才是追求真正的和平。