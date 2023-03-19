雲林縣加工廠商生產的黑豆產品。（周麗蘭攝）

雲林縣8、9年前曾復育黑豆，因產銷管道不順，農民轉為遲疑觀望；新冠肺炎衝擊下，國外大豆原物料大漲，加上極端氣候轉變劇烈，旱災愈來愈頻繁，雲林農民又恢復信心轉作大豆，去年全縣黑豆、黃豆種植面積達500、600公頃，雲林縣府今年持續加碼每公頃補助1萬元，並媒合加工廠商與農民契約種植。

農糧署2015年起鼓勵農民轉作非基改的黃豆、黑豆，1公頃補助6萬元，因國外進口豆價廉，本產黃豆、黑豆無價格競爭力，雲林農民雖一度積極復育，面積最多有200公頃，但因收購管道不順而轉趨觀望。

台灣大豆年進口量270萬公噸，自給率不到0.01％，受新冠肺炎疫情及俄烏戰爭影響，玉米、小麥、黃豆價格都高漲，目前進口黃豆漲到每公斤20元，與台灣自產的黃豆價格差不多，台產大豆目前供不應求。

農業處副處長蔡耿宇指出，雲林縣大豆、黑豆加工廠的原料需求這2年變大，包括豆皮、豆包工廠、醬油工廠、植物肉工廠都欲與農民契作，台中的豆漿工廠也表達契作意願。

蔡耿宇表示，雲林縣去年包含黑豆與黃豆，全縣種植面積達500、600公頃，收購價格每公斤23元至25元，再增種100至200公頃，銷售尚不成問題。

雲林縣府農業處辦理「雲林縣國產雜糧工作坊」，媒合加工廠商與合作社場、農會、青農，其中一家生產植物肉公司已契作30公頃黃豆，目標是取得碳足跡認證，以利外銷。

農業處說，因應極端氣候，縣府積極推廣在高鐵沿線種植非基改黃豆、黑豆、高粱等雜糧作物，用水量少且省工、省肥，目前雲林縣種植高梁面積100公頃、小麥30公頃。