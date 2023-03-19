彰化縣文化局召開文資審議會，爭議多年的古蹟北斗遠東戲院復活有望，修復及再利用計畫審查案通過審查，朝向文化展覽和商業空間使用，文化局將向文化資產局規畫經費。北斗鎮公所宿舍經會勘，因建物多處損壞、增、改建，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築。

北斗遠東戲院在2016年被彰化縣政府文化局列為縣定古蹟，一度掀起鎮民聯署反對，不滿建築損毀，希望翻新，但許多老建築都活出第二春，彰化市銀宮戲院，現在是某大品牌成衣商場，現代的內部裝潢和充滿歷史韻味的建築外觀融合，成了城市的地標景觀，不少人也對於北斗遠東戲院的活化，寄予希望。

北斗遠東戲院成立1956年，佔地約400坪，是2層樓建築，當年是北斗鎮公所出地，結合數十名股東出資興建。隨著戲院的沒落，停止營業20年，建物內外破損不堪，為了翻新，北斗鎮公所還提起行政訴訟，請求撤銷指定古蹟，但是敗訴，歷經多年爭議拔河，文資審議通朝向修復再利用。

彰化縣文化局指出，遠東戲院的前身是許丁綿宅的「梅亭

」，1956年，北斗鎮公所與民間合作，興建戲院，位於今日中華路與光復路交叉口，地處北斗鎮的市街中心，牆面外觀為洗石子，無華麗繁複的裝飾，但佔地龐大，成為北斗重要的象徵性地標。

這次文資審議還審查北斗鎮公所地政二巷33號宿舍指定古蹟、登錄歷史建築審議案，考察結果，因建物損壞，且多處增、改建，沒有地方重要人物或史事可以附麗，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築。

和美鎮「開台國聖宮附屬金爐」登錄歷史建築審議案，未符歷史建築登錄基準，決議不登錄。歷史建築「大村貢旗洋樓」變更登錄範圍，則請地政單位實際測量後再提送審議。