網紅莫葵Vika身穿浪漫粉色服裝，頭戴蝴蝶結髮飾呼應BP主題色，品嚐期間限定「粉墨狂饗茶點組」。（國泰飯店觀光事業提供）

持演唱會票根到Cozzi THE Roof用餐，享餐食9折優惠，照片為香煎茴香鮭魚和干貝佐紅花奶油醬汁，每套特價780元。（國泰飯店觀光事業提供）

4月17日前，憑高雄演場會票根至飯店頂樓透明泳池酒吧「Pool Bar」消費，單筆消費享85折優惠。（H2O水京棧國際酒店提供）

3到4月眾星雲集高雄，星光閃耀，韓團BLACKPINK、張惠妹、五月天等國內外巨星齊聚港都接力開唱，帶動高雄疫後觀光商機。飯店業紛紛推出各種主題餐飲，陪粉絲應援偶像的演唱會。和逸飯店高雄中山館新推限定餐點「粉墨狂饗茶點組」致敬人氣女團BLACKPINK；民眾穿著粉色及黑色系服飾或配件，即享餐食88折優惠。而水京棧國際酒店則是憑高雄演唱會票根至飯店內消費，可享有不同優惠，最低有85折，票根可不限次數使用。

Dress Code玩穿搭 品嚐限定茶點

迎接演唱會熱祭，座擁港灣美景的和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳特別企劃一系列餐飲活動與粉絲同樂。首先登場的是「粉墨狂饗茶點組」，靈感為韓國女神團體BLACKPINK首度到高雄開唱，吸引大批粉絲身穿團體代表色為偶像應援，Cozzi The Roof餐廳順應熱潮，推出有粉色和黑色視覺的限定茶點「粉墨狂饗茶點組」。茶點以低熱量甜點「水信玄餅」搭配可爾必思調配而成的「初戀粉色乳酸飲」，以及苦中帶點酸鹹口感的「墨韻玫瑰特調咖啡飲」，下午茶時段限量供應，每組275元加1成服務費。

此外，業者加碼舉辦Dress Code活動，粉絲身穿粉色及黑色系服飾或配件，用餐即享午、晚餐88折優惠，優惠活動至3月31日止。身為BP粉絲的IG知名網紅莫葵Vika，日前也身穿浪漫粉色洋裝現身Cozzi The Roof餐廳享用「粉墨狂饗茶點組」，變身BLACKPINK同款甜酷女孩。

「加食延暢」啟動 持票根享優惠

高雄市政府為迎接多場演唱會熱潮，特別舉辦「加食延暢」活動促進演唱會經濟效益，Cozzi THE Roof餐廳同步推出美食折扣回饋廣大歌迷。即日起至4月30日止，不論是高雄在地人或為偶像遠道而來的粉絲們，持有BLACKPINK、張惠妹、五月天演唱會票根或購買憑證，即享午、晚餐9折優惠。餐廳提供多道精選海陸料理，像是茴香鮭魚、法式羊肩排、美國乾式熟成牛排等異國風味美饌，搭配現場輕食自助吧數十款美食可盡情享用，午、晚餐每人528元起。

受到不少藝人和網民喜愛的高雄H2O水京棧國際酒店，趕搭演唱會熱朝，配合高雄市府推出「加食延暢」餐飲優惠專案。4月17日前，憑高雄演場會票根至飯店打卡夯點頂樓透明泳池酒吧「Pool Bar」消費，單筆消費享85折優惠；若至館內的中華料理「京悅軒」用餐，午、晚餐享9折好康；而館內的伴手禮商品，單筆消費打9折，票根可不限次數使用。

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