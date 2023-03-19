交往是確認感情關係的一大關鍵，不過許多人仍忍不住跨越紅線。一位人妻表示，自己以前比較愛玩，11年前和老公交往時曾不小心偷吃同學，結果最近被抓包。雖然老公希望她坦白一切，但人妻決定死不認帳，期望老公不再關注過去，無奈之下上網求助。不過許多網友發現，人妻交往時、結婚後都有和多人搞曖昧，氣得紛紛開罵。

原PO在Dcard發文表示，自己和老公交往初期比較愛玩，常跟公司顧客搞曖昧，某次跟同學出去看夜景時還不小心發生關係；11年後老公從她和閨密過去的臉書私訊發現此事，雖然原PO辯稱是當初喝醉酒亂說話，不過老公知道她過去常和人搞曖昧，所以相當懷疑背後真相。

最近老公攤牌，說自己知道原PO從前欺騙、隱瞞很多事情，不管如何都會繼續愛她，只是希望她能坦白一切過去，不過人妻決定死命隱瞞一切，「希望這些事情可以平息，現在的我真的很愛他…」。

原PO指出，老公一直以來都對她很好，「只是那個時候真的有點膩，而且背叛的刺激讓我有點上頭」，加上她喜歡被異性追捧的感覺，所以才會先後和10幾個對象搞曖昧，且多年來出軌只有和同學那一次，其他都只是互相關心問候或是單純逛街，沒有什麼身體接觸，婚後只有1年多前的一次曖昧。

對此，許多網友紛紛回應，「噁心」、「我覺得妳是上來討罵的」、「妳這種貨色唯一能幫到妳老公的就是淨身出戶離他遠一點」、「抱歉沒人想救，早知如此何必當初」。

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