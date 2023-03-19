ANGIE安吉今受邀出席首爾時裝周。（索尼音樂提供）

ANGIE安吉今受邀出席首爾時裝周。（索尼音樂提供）

創作歌手ANGIE安吉去年底推出單曲〈Unloving U〉，外型甜美可愛的她經常在個人社群分享生活和穿搭，獨特魅力吸引時尚品牌關注，今（19日）受首爾市政府邀請，出席韓國最大的時裝秀「首爾時裝周（Seoul Fashion Week）」，現身資深設計師郭玄周的時裝秀，也是秀上唯一受邀的台灣藝人。

郭玄周曾為韓國天團BTS、Seventeen、BLACKPINK、MAMAMOO等打造造型，她的設計團隊也為ANGIE量身充滿時尚態度的帥氣單寧造型，成為時裝秀上的鎂光焦點。能夠參與這場盛事，ANGIE倍感榮幸地說：「除了熱愛音樂創作，我一直以來都很喜歡打扮自己，很希望能與時尚接軌！」對於自己能參與首爾時裝周興奮不已。

她透露自己從學生時期就很喜歡打扮，每天都穿著五顏六色、各式花樣的衣服，什麼都敢穿，甚至被學姊笑說穿著很好笑。她現在回頭看，確實覺得自己當時很誇張，但仍認為自信是最重要的，「希望我之後穿什麼都可以擁有我以前的自信！我平時的穿著是靠當天的心情決定，所以每一天都是不一樣的風格，就像一張白紙一樣，我什麼都願意嘗試，這對我來說就是時尚」。

今時裝秀現場，來自世界各地時尚產業名人共聚一堂，受邀與會的包括參與話題夯劇《黑暗榮耀》演出的許棟元、韓團INFINITE的成烈、男團nu‘est 成員REN、劉智愛、SES的Bada、AOA的燦美及演員金宇碩、柳花英，還有話題戀愛實境節目《單身即地獄2》出演者金世俊、金韓彬、林民秀等知名藝人，她難掩興奮並在現場的直播室，透過直播和對時尚有興趣的粉絲們直接互動交流。