幾乎每個人在面對不同的對象或情境時，都會表現出不一樣的樣貌。大陸命理專家「同道大叔」分享，金牛座、射手座、水瓶座和天蠍座的人，其實個性非常善良，甚至願意當一段關係當中付出較多的一方，但當受傷或看清對方的真面目時，他們當初有多善良，就會變得多絕情，態度十分兩極。

第一名：金牛座

金牛座的個性太過善良，同情心氾濫，總是當濫好人，透支自己的善意，犧牲自己的感受，不過這樣的後果就是金牛座也很容易被他人欺騙、辜負，受到傷害的他們，會在心裡築起一道厚厚的「防禦牆」，當初有多善良，現在就有多冷酷無情。

第二名：射手座

射手座無論面對愛情、親情、友情，都會付出所有的溫柔與善意，成為吃虧、奉獻的一方，因此他們需要有絕情的一面，來平衡內心的感受，而眾人眼裡自在、不受拘束的他們，其實是一種心理防禦機制，雖然射手座本性善良，但有時太過疲憊，而不會輕易表現出來。

第三名：水瓶座

水瓶座對人生的看法相當通透，他們愛憎分明，別人釋出一分情，他們就會回報給對方十倍，然而一旦看穿有心之人的真面目，他們就會立刻轉換態度，變成絕情冷血的人，不再施捨給對方任何一絲善意。

第四名：天蠍座

天蠍座有2種不同個性，會隨著所處的關係變化而出現，這是他們高情商和自我防衛的表現，天蠍座的善源於安全感，絕情則來自失望與落差，只有以2種不同的個性和態度來面對，才能保護天蠍座敏感又多疑的內心。