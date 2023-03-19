對於民眾從過去排隊買口罩、排隊打疫苗、排隊買快篩，到現在排隊買雞蛋，有網友質疑，若換成國民黨，就不用排隊嗎？對此，藥師林士峰打臉，歷史哪有假設？現在的執政黨就是民進黨！
王鴻薇今（19）日在臉書貼出4張照片，並只說了短短一句「致這幾年辛苦排隊的我們」，只見首張圖片是2020年疫情爆發後，民眾排隊等著買口罩；第2張是2021年民眾排隊打疫苗；第3張是2022年民眾排隊買快篩；最後則是今年排隊買雞蛋的傻眼狀況。
民眾怒批，民進黨真的是超強的「排隊國家隊」，還有人說，「國家隊=國家要你去排隊」、「無能的政府只會喊口號一天到晚只會成立國家隊」、「台灣什麼都缺，就是不缺腦殘的政府！」
而有不同意見的網友認為，「當時換成國民黨，就不用排隊買口罩、打疫苗、買快篩嗎？」
對此，藥師林士峰認為，歷史哪有假設？現在的執政黨就是民進黨！在他們執政的這7年來，要排隊買物資，這些事情在馬英九、陳水扁執政的時候，是很難想像的！
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