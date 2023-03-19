牛棚投手羅莫（Sergio Romo）以小聯盟附帶春訓邀請的合約重返巨人，不過羅莫並非是想延續職業生涯，因為巨人將在台灣時間28日，也就是球隊最後一場官方熱身賽中，替羅莫舉辦退休儀式，羅莫將以巨人球員身分結束職業生涯。

羅莫3月初剛滿40歲，他生涯第一支球隊就是巨人，踏上大聯盟便以牛棚投手身分出賽，效力巨人9年下來，通算防禦率只有2.58，奪下84次救援成功，2013年羅莫生涯首度入選明星賽，離開巨人後，羅莫陸續為7支不同的球隊效力。

巨人在2010年代上演「偶數年奇蹟」，羅莫是球隊3奪世界大賽冠軍的功臣之一，與當時王牌「瘋龐」龐加納（Madison Bumgarner）同樣具有大賽屬性，羅莫這3次季後賽之旅，防禦率低到僅有2.11，另人印象深刻是2012年世界大賽交手老虎的G4，擔任守護神的羅莫面對該季拿下三冠王及年度MVP的米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera），成功將他三振拿下最後一個出局數。

上賽季羅莫出賽23場，防禦率7.50為生涯單季新高，球季末也萌生退役想法。巨人棒球營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）對羅莫的退役百感交集，「巨人球迷與球員之間的關係是無可替代的，沒有人比羅莫更能呈現這種情感，讓他重新穿上巨人球衣是一件讓人感動的事。」