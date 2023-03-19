台灣「5岳」之1的雪山主峰，是新手、老手登山客熱愛的登山路線，因此雪山山莊床位，經常被秒殺預約，不少民眾抱怨根本搶不到，甚至質疑公平性。雪霸國家公園管理處指出，即日起將測試抽籤系統，以抽籤方式申請入園，來解決山友疑慮。

全台各國家公園的入園申請，目前玉山主線是採抽籤外，其他都採申請排序，也就是說山莊床位登記是「先搶先贏」，其中雪山的369山莊、七卡山莊最為熱門，常常都有山友抱怨，入園住宿申請根本搶不到，懷疑有人利用機器人程式作弊，不公平的質疑甚囂塵上。

雪霸國家公園管理處表示，為避免不公平性，近期請廠商開發申請入園的抽籤系統，即日起展開測試，不過但現階段仍維持排序登記入園，但為讓抽籤系統測試更順利，會調查申請入園的山友，是否願意提供資料作為抽籤測試使用。

對於抽籤申請入園，多數山友樂觀其成。有山友表示，他跟好友不常使用網路，常常因為網速問題搶不過別人，抽籤制很公平。也有山友提到，希望能有更詳細的配套措施，比如登山團隊要有人數限制等規則。

另外，山屋369山莊歷史將近40年，當初是林務局在山區搭建1間木造小工寮，方便行使職務時休憩使用，後來開放給山友使用，因建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處決定新建，預計5月20日開始施工，施工期間停止369山莊申請，並開放臨時營地24人供民眾申請使用，因為臨時營地數量較少，因此不接受專案及外籍提前申請。