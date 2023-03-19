藝人李蒨蓉2015年時鬧出阿帕契事件，引發極大的爭議，更導致演藝事業一落千丈。事隔多年，時常在社群平台上和網友們分享生活大小事的她，昨(18)日透露自己近期已接連目睹有人在街上便溺，使李蒨蓉發文呼籲：「大家還是要有公德心喔！」

李蒨蓉昨日在臉書上發文，分享自己近期親眼目睹的超扯事件，表示：「2023年了，竟然還是會有人在大台北都會區馬路邊便溺！」並分享兩起事件內容，其一是在北市社區中，有一位年長男子直接在速食店不遠的位置解手；其二則是在北市的巷子裡便溺，並且巷口就是便利商店，讓她直言：「拜託別讓我長針眼！」

對此情況，李蒨蓉分享自身的看法，認為：「自己在戶外，會有『障礙』，無法就地解放。」指出不論是在大海還是花蓮溯溪時，就算滿腹尿意，也是尿不出來，且以前因工作因素，需長時間憋尿，更因此數度憋尿憋到發炎，後來才學乖，適時喊卡去上廁所，「顧好膀胱、尿道健康，更重要！」

此外，李蒨蓉更於文末中指出：「在城市裡，找公廁非難事，大家還是要有公德心喔！」並提醒家有「毛小孩」的飼主，可以訓練牠們尿在水溝裡，以避免市容受到影響。貼文PO出後，也吸引不少網友在底下分享自己的所見所聞，表示：「下班尖峰時段在停等紅綠燈，我前車車主直接開門下車尿在原地，直接顛覆我的三觀」、「到處都有！，只是那兩個剛好被你看到。」