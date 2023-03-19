電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11％，引發熱議，也勾起民眾對萬物齊漲的憂慮。粉專「綠能你不能」挖出總統蔡英文2012年在野時對油電雙漲的批評，當時她強調「對於一般人民是很大的負擔」、「政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺真的差很遠」，直批當初她說的希望沒有半件事成功，現在人民的生活反而愈來愈慘。

綠能你不能在臉書發文表示，有一個網友私訊了他一張圖，裡面寫到蔡英文十年前還沒執政時，是怎樣靠北政府的漲價。結果現在，她漲得更兇，而當初她說的希望，沒有半件事成功，只有培養出很多塔綠班、貪得無厭的政客，而我們的生活，卻愈來愈慘。

2022年6月下旬曾盛傳電價調漲，當時國民黨立委洪孟楷就曾挖出蔡英文2012年的臉書貼文，當時蔡英文評論馬執政時期油電雙漲情形說：「這段時間以來，所有的物價全都上漲，尤其是油價和即將上漲的電價，對於一般人民，不論是有固定收入或平日收入不足的人民，都是很大的負擔。政府應該要扮演市場緩衝者的角色，可是我們現在看到政府主導的漲幅，居然比市場上的漲幅更兇猛，這是政府對自己角色的認知錯誤，而造成了人民的痛苦。」

蔡英文還強調「這個政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺，真的差很遠；我覺得，很多的漲價真的要好好的重長計議，這麼短時間、這麼巨大的漲幅，對一般人民來講，真的是很大的負擔。」洪孟楷砲轟，這就是民進黨在野時的主張！網友也酸「迴旋鏢轉了一大圈還是會打到自己」！

綠能你不能直批，票投民進黨，什麼都會缺，缺蛋、缺水、缺電、缺藥。票投民進黨，農漁民生意不用做。票投民進黨，萬物皆漲，薪水成長停滯！票投民進黨，社會風氣無恥敗壞。「2024，不管怎樣，讓我們有個教訓這個騙子的機會！」