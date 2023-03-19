企業18年甲級男女排球聯賽19日，續在台北市立大學天母校區體育館舉行挑戰賽，女子組由高雄台電對上極速超跑，上次交手雙方大戰五局，高雄台電掃去昨日輸球陰霾，拿出必勝的強烈決心，最終以25比23、25比21、25比18擊退極速超跑，也成功脫離被淘汰的險境，明天只要台北鯨華贏球，就可讓台電晉級冠軍賽。

第一局高雄台電先下馬威，由陳姿雅在四號位強力的扣殺開啟序幕，接著雙方上演精彩的來回，多次平手分數咬很緊，接近局末極速超跑陳怡如漂亮的快攻將比分再次持平，兩隊一路纏鬥至20比20大關，高雄台電當家兩大主攻手，在進攻端加足火力，陳姿雅、李姿瑩兩人聯手出擊，隊友胡曉佩搶下局末，此時李姿瑩磅數再升級，以一顆霸氣的斜線攻擊收尾，高雄台電拿下第一局。

第二局高雄台電李姿瑩延續上局火燙手感，與極速超跑Aleoscar互相較勁，但高雄台電氣勢正旺，胡曉佩、黃瀞萱多點開花，悄悄將比分拉開，分數來到12比20，此時極速超跑開啟瘋狂飆車模式，在陳菀婷的帶領下，全隊逐漸打開，最強外援Aleoscar與Carla也加緊腳步，將原先大落後的分差追到只剩三分，但最後仍擋不住高雄台電必勝的慾望，最後在極速超跑攻擊出界下，交出勝利給高雄台電。

第三局高雄台電保持專注，一路保有領先，中途雖極速超跑蔡幼群與Carla一度將比分追近只剩下一分差，高雄台電穩住局勢，陳姿雅與黃瀞萱再將比分拉開，最後由黃瀞萱搶下賽末，幫助隊伍取得關鍵的勝利。