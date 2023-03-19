全民普發6000元現金，政院宣布3月22日起開放登記，其中「直接入帳」是領取勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退等特定族群適用。針對退休軍公教未列入「直接入帳」對象，引發退休軍公教不滿。國民黨立委游毓蘭查證後表示，由於「軍公教人員退撫專戶」不得存（匯）入其他任何款項，所以6000元不能直接入帳，轉帳必須使用與領月退不同的帳戶。

游毓蘭今(19日)在臉書粉專貼文表示，在退休團體的群組中在瘋傳一張圖卡，還有一段話「看最底下一行小字，就知民進黨多恨退休軍公教人員！」而最底下一行小字寫著，「直接入帳」的對象不包括退休軍公教人員。她說，難怪看圖說故事的退休人員炸鍋，在不同的群組也收到一些師長們氣撲撲，直說氣到睡不著。

游毓蘭接著表示，她怎麼想也覺得不可能。因為這次普發6000元的對象，連還沒有出生的孩子，只要趕在12月31日前來報到的都可以領，怎麼會排除退休軍公教。

游毓蘭指出，在詳細查證後，發現原來是因為軍公教人員退撫專戶僅供存入退休（職）金、撫慰金、撫卹金及資遣給與等退撫法規保障的退撫給與，不得存（匯）入其他任何款項。所以退休軍公教退撫專戶不能用做這次6000元直接入帳。

游毓蘭指出，目前普發6000元預估發放方式有5種方式，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」、「造冊發放」，將於112年3月22日起陸續啟動相關作業，預先登記作業22日上午即可上網登記，網址為「6000.gov.tw」。而退休軍公教警消前輩們，6000元絕對領得到，如果要用轉帳，必須使用與領月退不同的帳戶，當然也可以直接去ATM或郵局提領現金。