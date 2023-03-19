清明祭祖本來就是華人的傳統習俗，靈鷲山基隆區講堂19日上午舉行清明懷恩大法會，除協助信眾超度先祖外，也為基隆幾處公墓的無祀孤魂、附近濱海公路與海域遭受意外離世的亡靈設立超度牌位。

靈鷲山表示，每年基隆講堂都會舉辦清明懷恩法會，恭誦《地藏經》表達慎終追遠的孝心。靈鷲山表示，基隆從17世紀漢人渡海來台，歷經內外戰爭動亂，是歷史悠久的重要港市，追隨秉持地藏菩薩的慈悲願力，與度眾利他精神，基隆講堂在超度壇為受苦難的孤魂亡靈設立公益牌位，讓所有亡魂都能獲得安息。

每年的清明懷恩法會同時也舉辦愛心贊普募集白米，今年靈鷲山透過天主教的和平之后天主堂協助，將募集到的白米捐助貧困清寒家庭或弱勢團體，愛心不分彼此，跨宗教共同將社會大眾的溫暖善念遍佈每個角落。

上午地藏法會圓滿，基隆講堂執事妙實法師為信眾開示時，也特別提到清明懷恩法會的緣起。他表示，當年靈鷲山開山住持心道法師在宜蘭修行時，就曾憐憫孤魂協助度化。海洋大學陳基國教授深受其慈悲願力感動，因此與基隆區護法會共同促成清明懷恩法會的舉辦。妙實法師提醒並勉勵大眾：要時時憶念三寶、持續利益眾生，讓善心善念不間斷，培養植福。

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