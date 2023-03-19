女藝人吳婉君是八點檔的熟面孔，她在《一家團圓》中表現亮眼，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭，精湛演技獲得觀眾喜愛，戲外的她身材性感火辣，常透過社群平台分享近況，和粉絲們互動；近日韓國女團BLACKPINK在高雄舉辦演唱會，圈內不少藝人都前去欣賞，吳婉君也買到門票，不過卻直呼：「我真的不高，你站起來我可能會絆倒你的椅子喔！」

南韓人氣女團BLACKPINK近日在高雄舉辦演唱會，不少粉絲都跑到南部朝聖，不過也因此引發許多亂象，有網友分享進去看演唱會，很多人卻站在椅子上檔住後方觀眾視線，等於花錢進場卻看不到BLACKPINK，言論引發許多人共鳴。藝人吳婉君今（19）日發文：「期許今天的blink跟五月天、蔡依林、魏如萱的歌迷一樣有格調，大家一起追星，不要吵架不要站在椅子上」，並警告：「我真的不高，你站起來我可能會絆倒你的椅子喔！」

吳婉君也在演唱會場館內直播，透露剛剛看了彩排直呼BLACKPINK好可愛，看完有想哭的感覺，有和BLACKPINK對到眼，BLACKPINK成員們也有向台下比愛心，吳婉君也說自己沒有特權，是朋友千辛萬苦買的票，她早早吃完飯就來排隊了，彩排場唱了三首歌，而且可以很近看到BLACKPINK。她也透露中午吃飯時把應援燈忘在餐廳，本來想要到現場買周邊，結果抵達時全數都賣完，她也建議如果有下次，應該要早一點來排隊。