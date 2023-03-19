影 》台東衛生局結核防治，4男白裙上演天鵝湖笑翻全場。

響應3月24日世界結核日，台東縣衛生局舉辦「你我共防治．結核沒法度」活動，除了現場設攤宣導，活動結合表演及有獎徵答、衛教闖關。除了既定演出，也開放民眾上台表演，其中1隊伍由4位年齡不等的男子穿著白色紗裙，上台表演搞笑版天鵝湖，不計形象演出，讓現場民眾直呼可愛，笑到肚子痛。

活動由台東縣衛生局祕書黃秋玉、台東縣結核病病例諮詢委員王蘭福，劉輝雄及新心好客關懷協會理事長賴靜等人共同宣示打擊結核病。

響應世界結核日，台東縣衛生局舉辦「你我共防治．結核沒法度」活動。（蔡旻妤攝）

響應世界結核日，台東縣衛生局舉辦「你我共防治．結核沒法度」活動。（蔡旻妤攝）

宣導活動邀請新住民團體結核病防治表演，以及民眾及學生組隊，創意防治表演競賽、以寓教於樂方式讓參與民眾認識結核病和各項疾病防治。

其中1組隊伍，是由4位年紀大小不同的男子，分別穿著黑色緊身衣，套上白色短紗裙，不計形象帶來搞笑版天鵝湖，讓現場民眾笑得樂開懷。

台東縣衛生局表示，歷年結核病發生監測統計發現110年台東每十萬人口有44人為結核病個案。結核病高風險族群為山地原鄉住民、長照機構服務對象及工作人員、新住民、矯正機關收容人及工作人員、具共病者等，將持續著重執行結核病主動發現，早期發現防堵疾病傳播。

結核病是空氣傳染疾病，藉由結核病病人咳嗽、打噴嚏、說話等將結核菌排出空氣中，發病的症狀有咳嗽、咳痰、咳血、食慾變差、體重減輕、長期疲倦不舒服、發燒、胸悶胸痛等。結核病病人只要開始治療、規則服藥約6至9個月且依醫囑定期回診複查，傳染力就會很快降低，如為結核病病人親密接觸者或為高風險族群，請及早接受結核病或潛伏結核篩檢。

台東縣各鄉鎮衛生所每年訂定村里及對象辦理社區胸部X光巡迴篩檢，衛生局提醒，居住於衛生所安排篩檢村里或收到通知請民眾配合篩檢，加強個人保護。