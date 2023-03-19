人孔蓋不平害騎士慘摔，孕妻彈出翻1圈驚悚畫面曝，嘆：找誰負責？

台中廖姓夫妻18日下午騎車行經大里區長春公園附近，疑因路面人孔蓋不平慘摔，造成廖男骨折、陳妻手腳擦挫傷送醫，台中市議員江和樹19日承諾協助2人申請國賠，同時要求權責單位善盡維護責任；中市府都發局指出，該孔蓋已派員修復，將協助民眾辦理損害賠償。

陳妻表示，當時夫妻2人欲騎車回婆家吃飯，該路面看起來都很平坦，未料機車行經該處時，人孔蓋蓋子突然彈起，造成2人瞬間摔車，她更從丈夫頭上彈飛出去翻1圈，想想都覺得後怕，幸好安全帽夠好；此事故造成丈夫鎖骨粉碎性骨折，她則是全身手腳擦挫傷，且她懷有2個月身孕，也很擔心動到胎氣。

陳妻指出，丈夫約骨折需半年修復期，這段期間都無法工作，2人生活大受影響，也不知道之後要找誰來負責及求償，感到無助又無奈。

台中廖姓夫妻18日下午騎車行經大里區長春公園附近，疑因路面人孔蓋不平慘摔，目前該孔蓋已派員修復。（潘虹恩攝）

台中市議員江和樹表示，該人孔蓋蓋子僅放上去並無鎖緊，市府應通盤檢討並進行檢查與更新。（台中市議員江和樹服務處提供／潘虹恩台中傳真）

江和樹表示，該人孔蓋為市府都發局都市計畫道路中心樁，蓋子僅放上去並無鎖緊，批市府未善盡管理責任、有明顯疏失，「這種老舊人孔蓋是否存在已久？是否很多地方也有此問題？」，市府應通盤檢討並進行檢查與更新，後續服務處將協助廖姓夫妻申請國賠。

都發局指出，道路中心樁分為舊式的鑄鐵樁與新式的鋼釘樁，目前台中市道路中心樁點數量約10萬支，平時均定期巡檢維護，若發現螺絲孔鬆脫即會派員移除汰換，經查此次事件的中心樁為舊式鑄鐵樁，因鐵蓋內的鬆緊螺絲斷裂較難查覺，目前已填平改善完成，後續將持續加強巡查汰換，維護道路安全。

都發局也表示，民眾因此騎車滑倒，若提出損害賠償，都發局將依規辦理，協助民眾後續事宜。