手搖飲是許多人下午茶時間的小確幸，手搖飲的配料也越來越多元，營養師程涵宇整理出常見配料的熱量排行榜，其中，新款配料草仔粿一份熱量就要280大卡，除了勝過珍珠、冰淇淋、奶蓋而居冠外，熱量恰巧等於一碗白飯。她建議，民眾想喝手搖飲時，應優先選擇寒天等較透明的配料，因這類配料熱量較低。

程涵宇在其臉書粉專上列出15種手搖飲配料的熱量表，其中，近期暴紅的新品草仔粿熱量最高，一份155顆為126克，熱量280大卡，高於珍珠、芋圓、冰淇淋、奶蓋等，而熱量最低的配料則為寒天、綠茶凍及桂花凍。

她表示，草仔粿的成分為糯米粉、蓬萊米粉、糖，口感Q彈順口，但因成分多是紮實的碳水化合物，所以一份熱量恰好等同一碗飯。其次則為珍珠，主成份為地瓜粉、樹薯粉、玉米粉、糖等，實測一份珍珠為160顆(大顆)為178克，熱量也高達261大卡。

芋圓、冰淇淋則分列第3、4名，熱量分別為255、234大卡。奶蓋也達230大卡，因綿密奶油搭配雙層飲料，成分有奶油、糖、鹽等，熱量也不容小覷。

她建議，想喝手搖飲時若慎選配料，熱量立刻減80%，應優先選擇較透明的配料熱量，例如寒天、茶凍、桂花凍，因較透明的配料熱量較低。此外，若實在嘴饞、想選高熱量的配料時，下餐就要減少碳水化合物的攝取，可減重也可穩定血糖。