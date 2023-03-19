新北市府與國立台北大學攜手合作舉辦第三屆「三峽綠茶季」，與9家商家合作推出「青柑綠奶」飲品，3月至5月限定供應。（蔡雯如攝）

新北市府與國立台北大學攜手合作舉辦第三屆「三峽綠茶季」，民眾齊聚悠閒午後饗宴外，現場也與9家商家合作推出「青柑綠奶」飲品，3月至5月限定供應，另台北大學也推出三峽茶葉觀光護照，彙集17家在地茶行的創業故事、茶區觀光景點導覽、交通方式、還有泡茶好喝的秘訣，讓民眾手持護照深入走讀三峽茶產業。

新北市副秘書長張其強今也與國寶茶師黃文雄共同展示龍井茶揉茶技巧，並與在地青農、大學生調製綠茶奶蓋特色茶調飲。張其強表示，市府鼓勵北大師生、在地團隊持續翻轉三峽，推廣特色產業。

農業局指出，綠茶季現場有78攤，現場可以品嚐到碧螺春特色茶調飲、蛋糕，北大也將在4、5月份辦理6場次茶席體驗活動，讓民眾深度體驗茶產，三峽農會也預計在4月舉辦碧螺春評鑑，推出得獎好茶，三峽區公所也會在4月推出茶鄉輕旅行，民眾可關注三峽區農會、三峽區公所臉書。

北大校長李承嘉表示，北大致力推動與在地各組織串聯，以碧螺春為主題，讓師生深耕社區，透過論壇、藝術等，讓社區居民認識在地產業，推廣從做中學的理念。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，藉由以茶入食概念，展現創新理念，協助地方產業鏈永續發展，本次首創「青柑綠奶」特色茶品即日起至5月20日期間，將於9家商家限定販售，可至北大海山研究中心臉書專頁查詢。