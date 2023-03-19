台英國會小組主席、下議院議員史都華（Bob Stewart MP）19日率團訪台，展開為期6天的訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統也將於明日下午接見訪團，期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。

Kolas表示，此行為史都華就任台英國會小組主席後，首度率團訪台；這也是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團來台灣訪問，團員另包括：副主席、下議員白若博（Rob Butler MP）、下議員艾薩拉（Sarah Atherton MP）、下議員戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）下議員康福澤（Afzal Khan MP）、下議員瑞茉莉（Marie Rimmer MP）等，共5位跨黨派議員。

Kolas表示，英國近年來持續支持台灣有意義參與諸如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織；雙方在經濟、文化、能源轉型、離岸風電等領域的合作，也日益緊密堅實；期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。