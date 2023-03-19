美國西岸華盛頓州本月13日起陸續傳出5起A型肝炎病例，其中2人住院，這5例都吃過冷凍有機草莓，衛生當局研判可能存有關聯，經查商品在全美其他18州以多種品牌上市，通路包括好市多（Costco）、喬氏（Trader Joe’s）等多家大型零售商。進口商已在鋪貨通路下架回收，但強調這些進口草莓並未檢出病毒。美國FDA警告大眾，家中若還有相關品牌草莓，切勿食用。

《今日美國報》（USA Today）18日報導，這些引發疑慮的冷凍進口草莓由奧勒岡州的「美景水果公司」（Scenic Fruit Company）進口，販售地點除了好市多、喬氏超市，來自歐洲的平價超市奧樂齊（Aldi）、KeHE、宅配業者Vital Choice Seafood、華盛頓州有機超市PCC Community Markets亦有鋪貨。除了華盛頓州，零售區域還包括亞利桑那州、阿肯色州、加州、伊利諾州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、北達科塔州、南達科塔州、俄亥俄州、威斯康辛州、阿拉斯加州、愛達荷州、蒙大拿州、奧勒岡州、猶他州、馬里蘭州。

喬氏超市「什錦有機熱帶水果」（Organic Tropical Fruit Blend）鋪貨地點甚至遍及全美，業者已回收。

美國的好市多、喬氏超市等知名通路，近日下架回收冷凍進口有機草莓商品。

美國食品藥物管理局（FDA）與美景水果公司均正在調查此事，該公司已停止分裝運銷。FDA與CDC今年2月即已開始調查這幾例A肝個案，5例吃的冷凍進口有機草莓來自墨西哥下加州（Baja California）同一供貨商。回收品項有效期限介於2024年4月25日至2024年11月20日，產品並無檢出A肝病毒，但進口商與FDA均建議消費者回購買通路退貨退款，不要食用。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）說，華盛頓州自13日起已通報5個感染A型肝炎的個案，發病時間介於去年11月24日至12月17日，其中2人住院治療，經過疫調，5例病發前均曾食用冷凍有機草莓。

FDA調查發現，這波致病的A肝病毒與2022年一波A肝感染的病毒株相同，2022年進口的冷凍草莓很可能就是現在這波A肝感染的源頭。

CDC說，感染A肝病毒會出現疲勞、噁心、胃痛、黃疸，症狀恐長達2個月，極少數患者會出現肝功能衰竭甚至死亡。最近14天內曾食用回收品項且未曾接種A肝疫苗的民眾最好就醫檢查或接種疫苗。

回收品牌包括：奧樂齊販售的Simply Nature Organic Strawberries，在華盛頓州販售的Vital Choice Organic Strawberries、好市多的Kirkland Signature Organic Strawberries、在PCC超市販售的PCC Community Markets Organic Strawberries、在伊利諾州與馬里蘭州販售的Made With Organic Strawberries，還有喬氏超市的Organic Tropical Fruit Blend Pineapple, Bananas, Strawberries & Mango。