新北中信特攻19日客場迎戰近期6連敗的台中太陽，上半場雙方互有領先，雙方易籃後，新北中信特攻在第三節打出一波29比18的攻勢奠定勝基，並在「魔術師」林韋翰全場10分、11籃板與10助攻大三元演出，以及洋將卡斯（Kaspars Bērziņš）全場繳出22分、16籃板與7助攻帶領下，終場特攻就以97比82拿下勝利，連勝場次也推進至9場。

開局台中太陽把握地主優勢，洋將萊斯（Rayvonte Rice）與盧冠軒接力讓台體大體育館下起三分雨，強烈展現想要終止連敗的企圖心，首節打完僅落後新北中信特攻5分。次節，中信特攻在洋將卡斯（Kaspars Bērziņš）個人單節繳出13分，包含3投3中的三分球帶領下，將領先拉開至10分差，以53比43進入下半場。

雙方易籃後，中信特攻一甩近期下半場總是攻守當機的情況，團隊第三節打出29對18的攻勢奠定勝基，也成功擺脫台中太陽的糾纏，一度領先太陽至20分以上。決勝節中信特攻也靠著洋將金恩（Nick King）與克力斯(KRISTIJAN KRAJINA)頻頻在籃下取分，澆熄了台中太陽的反撲氣燄，終場中信特攻就以97比82收下9連勝。

談到此役團隊擺脫總是在下半場攻守低迷狀態，特攻總教練李逸驊說：「其實上半場團隊進攻端打的順暢，不過專注度仍略顯不足，讓太陽一直有超前比分的機會。團隊也在卡斯找回外圍準心後，戰術上就能更靈活的設計。」賽後，李逸驊也針對團隊調整季後賽表示，「目前團隊替補陣容屬於慢熱型，是團隊進入季後賽要衝擊總冠軍。

特攻「魔術師」林韋翰今天全場繳出10分、11籃板與10助攻，再次以大三元的好表現幫助球隊拿下勝利，林韋翰表示，「感謝隊友幫助我再次完成紀錄，比賽在決勝節階段，團隊攻守細節處理仍是不足的，面對即將到來的季後賽，我們應該要加緊調整。」