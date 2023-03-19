電價4月起調漲，平均漲幅達11%，創下近14年以來的最高調幅，引起民眾對於日常花費的討論，就有一名網友指出，只要有費用要調漲時，就會聽到「是原本太便宜」的說法，好奇現今什麼都漲的狀況，台灣還有什麼東西是太便宜，沒想到眾人回答卻十分悲情且難以反駁。

一名網友在PTT八卦板發文，從以前就有人會說，電價太便宜，民眾都不懂節電汰換老舊電器；水費太便宜，大家都不懂節省水資源；健保太便宜，連小病小感冒都要去看醫生，對比國外這些費用更貴，好像是台灣人身在福中不知福，好奇「台灣還有什麼東西太便宜的呢？」

貼文引起網友熱議，最多人認為台灣人命不值錢，「人命，看看台灣的工安勞安，嘖嘖」、「你我的命，X你鬼島台灣」、「人命在政客眼中不值錢」、「勞工跟路人的命，還有一般人的健康」。

另外也有人詬病是薪資太便宜，「基層勞工薪水」、「薪水也很便宜」、「我想說薪資應該沒人反對吧？」、「工資，試試看基本工資的小七你能幹多久」、「中位數薪資跟物價不成正比」、「理工宅世界奴，醫學電資人力相比真的便宜」。