完成捐血的民眾領取雞蛋和白米。（新北市勞工局提供）

新北市職業總工會發起新北工會行善團，本月12日號召網路購物服務、餐飲、冰類製造、直銷人員等職業工會，在板橋捐血站合辦「捐血 從我做起」活動，現場準備白米和目前市面稀缺的雞蛋贈送給捐血者，當天共178人參與，共計捐血262袋，原先活動時間預計到下午5時，3時30分贈品全已送完，活動提早圓滿落幕，參與者也都感受到行善的快樂。

職業總工會游麗玉理事長說，一早看到有這麼多人捐血，真的很高興，工會開會提案定期舉辦捐血活動，希望能幫助更多有需要的人。現在全台蛋荒嚴重，工會因此配合發送雞蛋給捐血民眾，民眾做愛心同時也能帶好吃的蛋回家。

游麗玉預告，每3個月辦一次，下一次舉辦時間是6月18日，請大家多多支持，工會帶頭做善事，讓新北變得更好。

板橋捐血站表示，感謝工會的行善活動，疫情舒緩過後，捐血的人還沒有回來，全台都鬧血荒，工會這次因應缺蛋危機，舉辦捐血送雞蛋活動鼓勵民眾來捐血，排隊人潮從樓上排到樓下，以往都沒這多人，很感謝大眾的愛心，捐出熱血幫助需要的人。

勞工局長陳瑞嘉表示，工會行善團從2012年成立至今，共計155家工會參與行善活動，總計發起1134場次，工會總出動義工7260人，行善活動總受益人數8萬3929人次，捐助物資總值達3000萬以上。很感謝工會響應行善團幫助弱勢，照亮新北每個陰暗的角落，讓這座城市更溫暖美好。