新進公務人員退撫新制今年7月將上路，不過由於改採「確定提撥制」，預計也會讓舊制的退撫基金提前出現財務缺口。前民進黨立委林濁水對此直批，可見當時年改成果被澎風美化了，其實為德不卒。另針對政府稱共同撥補會止血，他也質疑「不斷失血又不斷輸血，哪有止血這回事？」

自今年7月起，各單位新進的公務人員將適用新的退撫制度，設立個人專戶強制提撥費率為15％，其中公務人員負擔35％，政府負擔65％。此外，公務人員也可自願增加提繳到個人專戶、每月上限5.25％，不計入提繳年度薪資收入課稅。然而新制上路後，現行退撫基金未來不再有初任公職人員提撥收入，將面臨基金遲早用罄的問題，因此舊退撫基金今年下半年的4億元缺口，加上明年擴增的15億，會由政府另行編列預算填補。

林濁水表示，7月起新進人員適用退撫新制，從「確定給付制」改為「確定提撥制」，設立個人專戶，不會有破產問題。但是新進公教人員的退撫新制上路將使舊制的退撫基金提前出現財務缺口。這就是雖然年改了，但是舊制老公務員靠吃掉年輕公務員的儲金吃得太過份了，現在不能這樣吃了，所以財務就有缺口了。

林濁水指出，也可見當時年改成果被澎風美化了，其實為德不卒。當時民進黨團堅持要改澈底點公平點，但是可惜被總統用大力擋掉了，雙方還鬧得很僵。可嘆老公務員至今還是國民黨的死忠，反而新公務不一樣。向貪婪讓步卻沒有人情，可嘆！

「缺口怎辦？立法院已通過撥補規定，政府說這就『也會止血』。」林濁水質疑，過去吃年青公務員而肥，現在吃大家的稅金繼續肥。止血了？是嗎？止了今天的血，明天再流，再流血再撥補，根本是不斷失血不斷輸血 那有止血這一回事。