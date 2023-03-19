AI 駕駛F-16能自主操控也能空中纏鬥

在美國國防部以人工智慧軟件成功試飛F-16戰機後，中國也傳出用人工智慧在一天內設計戰艦，中美兩國在人工智慧軍事應用領域競爭更趨白熱化。美國官員說，AI將是未來美軍與中國對抗以速度取勝的關鍵，而美國在這一領域遙遙領先於任何國家。

據《美國之音》報導，五角大廈和中共解放軍都已成功測試以AI機器人駕駛軍用飛機。去年12月，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）以人工智慧軟體在加州愛德華茲空軍基地多次以F16戰機測試機型試飛，證明人工智慧可以代理控制整個戰鬥機，並提供了寶貴的即時飛行數據。

無獨有偶，中國也在飛行等軍事領域將AI技術深入推進。中國研究團隊3月發表報告說，人工智慧自主控制的無人機在模擬空戰中戰勝了人類操控的無人機。AI技術駕駛的無人機可以保持主動，並成功預測人類飛行員的意圖，成功擊敗對手。在此之前，中國船舶設計研究中心曾在今年2月發表論文說，AI設計程序只用了一天時間就設計出了一艘戰艦，完成人類使用最先進的電腦工具需要一年才能完成的工作。

報導說，美中在人工智慧領域競爭激烈已愈來愈激烈。一些調查顯示，中國在AI論文的數量和質量方面的一些指標上已經領先美國，這引發了美國各界對於美國AI技術可能落後於中國的緊迫感。

前美國空軍首席軟件官尼古拉·沙揚（Nicholas Chaillan）曾在2021年因不滿五角大廈技術轉型緩慢而公開辭職。他對媒體表示，「在未來15至20年中，我們沒有與中國競爭的一絲機會。」不過，美國國防部近期新任命的美軍首席數字和人工智慧官員克雷格·馬特爾（Craig Martell）卻表示，美國的AI技術與人才不只不落後於中國，而且還有領先。不過他也警告，中國正在AI高質量數據和高質量計算上快速進展，美國也有高質量計算能力，但還需要加倍努力。

報導說，目前最流行的ChatGPT自去年11月問世，其技術基礎「大型語言模型」也將被應用在軍事領域。美軍將建立內部的GPT（生成型預訓練變換模型）系統，讓AI運用更為便捷。五角大廈首席數字與人工智慧官施特賴恩（Bill Streilein）說，大型語言模型標誌著人工智慧在美國軍事應用的一個飛躍，將大幅提高AI在美軍中的使用。

美中兩國都將對方視為頭號軍事競爭對手，並日益將AI視為軍事競爭的關鍵資源和武器。分析人士說，五角大樓的AI軍事應用終極目標是在海陸空和網路空間將AI連接所有平台，讓軍艦、軍機等裝備和軍人成為最快射手。

報導稱，美中這兩個世界最大的經濟體在人工智慧領域的投資不斷加碼。喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）曾於2021年發表報告說，中共軍方每年在AI方面的系統和設備投入可能高達16億美元。當時美國國防部長奧斯汀也宣佈，五角大廈未來5年每年將投入15億美元用於加速人工智慧應用。