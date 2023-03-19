福容高雄店推出「3天2夜深度遊高雄」方案，售價5800元起，加贈愛河愛之船船票2張。（福容大飯店提供）

3月底前下單「買1送1」住房專案，除入住麗寶福容精緻家庭雙人房，再送麗寶賽車旅店住宿券1張。（福容大飯店提供）

福容桃園機捷A8店新推出的「EnjoyJapan日本心賞味」自助百匯。（福容大飯店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「2023花蓮大農大富螢火蟲季」4月9日前於大農大富平地森林園區開跑，專屬賞螢專車停靠福容花蓮店。（福容大飯店提供）

3月21日就是24節氣中的春分，春分後氣溫逐漸回暖，百花盛開，正適合出遊。福容連鎖飯店挾帶全台北中南東都有飯店的優勢，推出賞花、賞螢、泡湯、參加音樂祭等多款主題方案，提供民眾規劃春季旅行參考。其中頗為超值的是麗寶樂園渡假區推出買1晚送1晚的高CP值住房特惠，還有福容墾丁店「呼朋引伴搖滾墾丁台灣祭」，主打4人入住1人免費，每人1350元有找。

2023墾丁台灣祭即將於4月1日至3日舉行，福容墾丁店推出「呼朋引伴搖滾墾丁台灣祭」專案，4人同行1人免費，房價5288元，加贈海尼根兌換券以及休閒券等好禮，邀請粉絲跟著屏東獨立音樂一起搖滾。同樣位於南台灣的福容高雄店則推出「3天2夜深度遊高雄」方案，售價5800元起，再送愛河愛之船船票2張、足療紓壓優惠券，愛之船航班自每日下午3點至晚上10點，賞花、賞夕陽還有浪漫夜景、大港開唱，完美行程一次體驗。

如果想到中部旅遊，麗寶樂園渡假區春季主題遊加碼推出買1晚送1晚的超高CP值住房特惠，於3月底前下單買1送1住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房，再送麗寶賽車旅店住宿券1張，同時享受星級飯店服務以及最具特色的賽道旅店。

鄰近桃園機捷的福容桃園機捷A8店，推出2023「親子歡樂遊」住房專案，精緻客房每晚5399起，第3、4人同行享免費入住，業者免費饋贈加床1張外，再加贈A8專屬福容微笑熊寶寶布偶、MINI吧飲料、點心、濾掛式咖啡，及免費使用360度視野寬敞健身房、「黃金美人湯」三溫暖設施等設施；還可選擇新推出的「EnjoyJapan日本心賞味」自助百匯美味，感受濃濃日本風的用餐環境與日式風味料理。

此外，賞螢也是不容錯過的年度限定美景，「2023花蓮大農大富螢火蟲季」4月9日前於大農大富平地森林園區開跑，堪稱全台最早、最大的螢光海浪漫美景，而專屬賞螢專車停靠福容花蓮店，每周五、周六準時發車，清明連假再加開班次。此外，福容花蓮店在4月也推出多項適合兒童節的應景活動，包括魔法氣球、保齡球闖關、神奇魔術秀等，適合親子共遊。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！